Il governo britannico ha annunciato il 31 gennaio di aver raggiunto un “buon accordo” con gli unionisti nordirlandesi per mettere fine al loro boicottaggio delle istituzioni locali.

Il Partito unionista democratico (Dup), favorevole alla permanenza dell’Irlanda del Nord nel Regno Unito, si era ritirato dall’esecutivo e dal parlamento locali nel febbraio 2022 per protestare contro le regole commerciali introdotte dopo la Brexit, considerate una minaccia per la regione.

Il leader del Dup Jeffrey Donaldson ha confermato che il partito è pronto a mettere fine al boicottaggio grazie alle concessioni fatte da Londra.

Il segretario di stato britannico per l’Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, ha dichiarato in parlamento a Londra che l’accordo “è buono per l’Irlanda del Nord e buono per il Regno Unito”.