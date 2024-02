Dopo aver trascorso meno di un anno e mezzo sul trono del Regno Unito, re Carlo III ha intrapreso una battaglia contro una forma imprecisata di cancro, una notizia che ha colpito molto l’opinione pubblica britannica.

Il re, 75 anni, si è detto “molto ottimista” riguardo all’esito delle cure, cominciate il 5 febbraio, aggiungendo che continuerà a svolgere alcuni compiti legati al suo ruolo di capo dello stato di quindici paesi, tra cui il Regno Unito.

L’assenza dalla scena pubblica di Carlo III, che era in convalescenza dopo un’operazione alla prostata, si preannuncia più lunga del previsto e arriva in un momento in cui anche la popolarissima Kate, moglie dell’erede al trono William, è in convalescenza dopo un’operazione all’addome.

Spetterà quindi soprattutto alla regina Camilla, 76 anni, e a William, 41 anni, che riprenderà le sue attività il 7 febbraio dopo essere rimasto per qualche tempo a fianco della moglie, rappresentare la monarchia in pubblico.