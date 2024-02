Il ritiro del testo ha preceduto di poche ore la presentazione di un piano in cui Bruxelles ha fissato un obiettivo climatico per il 2040 che prevede la riduzione del 90 per cento delle emissioni di gas serra. Il piano dovrebbe risparmiare in parte il settore agricolo, responsabile dell’11 per cento delle emissioni europee.

Di fronte alle proteste con i trattori in molte città europee, Bruxelles sta moltiplicando i gesti di sostegno agli agricoltori.

La settimana scorsa la Commissione ha proposto una deroga parziale agli obblighi di messa a riposo dei terreni e limiti alle importazioni dall’Ucraina, due dei principali motivi di protesta, promettendo inoltre di semplificare la Politica agricola comune (Pac).

La Commissione ha inoltre riconosciuto che non ci sono le condizioni per concludere un accordo commerciale con i paesi sudamericani del Mercosur.