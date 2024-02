Il 18 febbraio Israele ha annunciato che il suo esercito lancerà un’operazione di terra a Rafah se gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza non saranno rilasciati entro l’inizio del Ramadan, il 10 marzo, mentre la comunità internazionale continua a lanciare avvertimenti sulle conseguenze per i circa 1,4 milioni di palestinesi, in maggioranza sfollati, attualmente presenti in città.

“Se Hamas non annuncerà la resa e non libererà tutti gli ostaggi entro il Ramadan, intensificheremo la nostra offensiva nella Striscia, e in particolare a Rafah”, ha affermato il ministro israeliano Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Durante il suo attacco senza precedenti in territorio israeliano del 7 ottobre, Hamas ha rapito circa 250 persone. Secondo le autorità israeliane, 130 si trovano ancora nella Striscia di Gaza, ma trenta di questi sarebbero morti.