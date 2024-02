I trattori hanno sfilato per le strade di Parigi, alla vigilia dell’apertura del Salone dell’agricoltura, in un clima di forte malcontento del mondo agricolo.

Dopo un intervento del primo ministro francese Gabriel Attal che ha riassunto i piani del governo annunciati nelle ultime settimane per migliorare la vita degli agricoltori, su pesticidi, lavoratori stagionali e retribuzioni, sono ripresi i blocchi stradali e le azioni di protesta da parte degli agricoltori.

Il 23 febbraio a Parigi due diversi cortei di trattori porteranno di nuovo la protesta in città. Il secondo corteo si concluderà davanti al Salone dell’agricoltura nella serata del 23 febbraio, prima dell’apertura della fiera prevista per il 24 febbraio. Intanto gli agricoltori polacchi hanno ripreso le proteste e hanno annunciato il blocco per ventiquattr’ore di un importante passaggio di frontiera con la Germania per protestare contro le normative europee e le importazioni di prodotti che ritengono non conformi agli standard europei.

“Il valico di frontiera di Slubice sull’autostrada A2 (che collega Varsavia a Berlino, ndr) sarà bloccato dalle 13 di domenica alle 13 di lunedì”, ha detto all’Afp Dariusz Wrobel, uno degli organizzatori del movimento.