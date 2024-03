Il 3 marzo il governo di Haiti ha dichiarato lo stato d’emergenza e il coprifuoco nella capitale Port-au-Prince, in seguito alla fuga di diverse migliaia di detenuti da una prigione che era stata attaccata da gruppi armati durante la notte.

“Il governo della repubblica, facendo riferimento al decreto del 3 marzo 2024 che dichiara lo stato di emergenza in tutto il dipartimento per un periodo di 72 ore, decreta il coprifuoco in tutto questo territorio” tra le 18 e le 5 ora locale del 4, 5 e 6 marzo, si legge in un comunicato diffuso dal governo.

Il 3 marzo migliaia di detenuti sono evasi dalla principale prigione della capitale, dove alcuni gruppi armati hanno scatenato il caos a partire dal 29 febbraio, per costringere il primo ministro Ariel Henry a dimettersi. Henry guida il paese dall’omicidio del presidente Jovenel Moïse, avvenuto a luglio del 2021.