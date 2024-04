La depenalizzazione, sancita da un referendum, era entrata in vigore all’inizio del 2021: i consumatori trovati in possesso di sostanze stupefacenti dovevano pagare multe da cento dollari e ricevevano informazioni sui centri per la cura delle dipendenze, mentre la produzione e la vendita rimanevano illegali.

L’idea era quella di trattare i consumatori di droghe come pazienti e non come criminali, ispirandosi all’esempio virtuoso del Portogallo.

Ma l’entrata in vigore della legge ha coinciso con la crisi sanitaria causata dal fentanyl in tutto il paese: i casi di overdose fatali sono più che triplicati in Oregon tra il 2019 e il 2022, soprattutto a causa di quest’oppioide, che è più potente dell’eroina.

Le autorità sono state anche poco efficienti nell’aprire centri di accoglienza per le persone con dipendenze, e questo ha reso il consumo di droga molto visibile nelle strade.