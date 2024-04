Il giudice ha anche intimato al social network di “astenersi in futuro dal disubbidire agli ordini giudiziari”, riferendosi alla riattivazione di account di cui il tribunale supremo federale aveva chiesto il blocco. In caso contrario sono previste multe da centomila reais (circa 18.300 euro) per ogni account riattivato.

De Moraes è uno degli undici giudici del tribunale supremo federale, e presiede il tribunale superiore elettorale.

In nome della lotta alla disinformazione, ha ordinato il blocco degli account di vari utenti brasiliani, la maggior parte dei quali sostenitori dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro (2019-2023).

Nel giugno 2023 il tribunale supremo federale ha dichiarato Bolsonaro ineleggibile per otto anni per aver diffuso false informazioni sul sistema di voto elettronico. L’ex presidente è anche sotto inchiesta per il presunto coinvolgimento in un tentativo di colpo di stato, culminato nella rivolta di Brasília dell’8 gennaio 2023.