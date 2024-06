Sessantuno milioni di elettori iraniani sono chiamati alle urne il 28 giugno per un’elezione presidenziale dall’esito incerto, in cui un candidato riformista sfida tre conservatori.

Come da tradizione, è stato l’ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, a dare il via alle elezioni alle 8 del mattino esprimendo il suo voto in un seggio di Teheran.

Le elezioni sono state indette dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente d’elicottero il 19 maggio.