I colloqui per il cessate il fuoco in Sudan, mediati dagli Stati Uniti, avrebbero dovuto cominciare il 14 agosto in Svizzera, anche se il governo sudanese non parteciperà.

Tom Perriello, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Sudan che ha convocato i colloqui, ha insistito perché gli incontri si svolgano comunque, affermando che la popolazione sudanese non può aspettare.

Dall’aprile 2023 è in corso la guerra tra l’esercito sudanese guidato da Abdel Fattah al Burhan e le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), guidate dal suo ex vice Mohamed Hamdan Daglo.

Ma mentre la delegazione dell’Rsf è in Svizzera per i colloqui, che si svolgono a porte chiuse in un luogo segreto, le forze armate sudanesi (Saf) non hanno ancora accettato l’invito.

I colloqui, che potrebbero durare fino a dieci giorni, sono ospitati dall’Arabia Saudita e dalla Svizzera, mentre l’Unione africana, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e le Nazioni Unite sono presenti come osservatori.