Il vicepresidente del consiglio e leader della Lega Matteo Salvini, processato per aver bloccato una nave in mare nel 2019 con 147 migranti a bordo, è stato assolto dal tribunale di Palermo in primo grado.

Salvini era accusato di rifiuto di atti di ufficio e sequestro di persona plurimo per aver impedito per quasi tre settimane lo sbarco in Italia dei migranti salvati da una nave della ong spagnola Open Arms.