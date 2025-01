Due ricorsi distinti sono stati presentati da un totale di ventidue stati, tra cui la California e New York, dopo che Trump ha firmato una serie di decreti in materia d’immigrazione.

Una coalizione di stati di orientamento democratico ha annunciato il 21 gennaio un ricorso alla giustizia contro un ordine esecutivo firmato da Donald Trump nel giorno del suo insediamento che mette in discussione lo ius soli, garantito dalla costituzione.

Se entrasse in vigore, il decreto impedirebbe al governo federale di rilasciare passaporti, certificati di cittadinanza e altri documenti ai bambini nati negli Stati Uniti, a meno che uno dei genitori sia cittadino statunitense o abbia la green card, che garantisce la residenza permanente.

“Questo decreto è incostituzionale e antiamericano”, ha affermato in un comunicato Rob Bonta, il procuratore generale della California.

“Chiediamo al tribunale di bloccare immediatamente la sua entrata in vigore e di fare in modo che i diritti dei bambini nati negli Stati Uniti siano garantiti per tutta la durata del procedimento”, ha aggiunto.

Uno dei ricorsi, depositato presso un tribunale federale del Massachusetts a nome di diciotto stati, s’ispira a ricorso simile presentato dall’ong

American civil liberties union (Aclu) nel New Hampshire.