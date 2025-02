Il 3 febbraio si è aperto vicino a Madrid il processo all’ex presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales, accusato di aver baciato senza consenso la calciatrice spagnola Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali in Australia, nell’agosto 2023, e di aver poi esercitato pressioni su di lei per coprire lo scandalo.

“Una cosa simile non dovrebbe mai accadere, in nessun settore sociale o professionale”, ha affermato Hermoso in aula.

“Nessuno può impormi un bacio sulla bocca”, ha dichiarato. “Mi sono sentita umiliata come donna. Quel gesto ha rovinato uno dei giorni più belli della mia vita”.