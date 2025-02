Trump, che aveva minacciato d’imporre dazi del 25 per cento su tutti i prodotti provenienti dal Canada e dal Messico, ha quindi accettato di sospenderli, dicendosi “molto soddisfatto” dei colloqui avuti con Trudeau e Sheinbaum.

In cambio la presidente messicana Claudia Sheinbaum e il primo ministro dimissionario canadese Justin Trudeau si sono impegnati a rafforzare i controlli alle frontiere e a frenare l’arrivo negli Stati Uniti dei migranti e del fentanyl, un potente oppioide responsabile ogni anno di decine di migliaia di decessi nel paese.

Il 3 febbraio il presidente statunitense Donald Trump ha sospeso per un mese i dazi doganali contro Canada e Messico.

Il presidente statunitense, che in passsato ha più volte definito la parola “dazio” una delle più belle del vocabolario, usa questo strumento economico come un’arma negoziale per ottenere vantaggi politici.

Il Messico si è infatti impegnato a inviare diecimila soldati aggiuntivi al confine con gli Stati Uniti.

Il Canada ha invece promesso di nominare un responsabile della lotta contro il traffico di fentanyl, di lanciare una forza d’intervento congiunta con gli Stati Uniti contro il crimine organizzato e d’inserire i cartelli della droga messicani nella sua lista delle organizzazioni terroristiche.