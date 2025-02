Dopo l’ultimatum lanciato a Hamas dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente statunitense Donald Trump, che due giorni fa aveva promesso “l’inferno” se il gruppo islamista avesse interrotto la liberazione degli ostaggi, i mediatori di Qatar e Egitto stanno lavorando per risolvere la crisi del cessate il fuoco a Gaza.

Secondo i termini della tregua, raggiunta il 19 gennaio dopo un anno e tre mesi di bombardamenti e combattimenti nella Striscia, i prigionieri devono essere rilasciati gradualmente in cambio di palestinesi sotto custodia israeliana. Finora, Israele e Hamas hanno completato cinque scambi, che rientrano tra quelli previsti dall’accordo in tre fasi definiti per il cessate il fuoco.

Negli ultimi giorni, però, la tregua si è fatta sempre più fragile dopo che Hamas ha minacciato di far saltare il rilascio di un nuovo gruppo di ostaggi, previsto per il 15 febbraio, se Israele continua a non rispettare i termini del cessate il fuoco, in particolare sull’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia.

“I mediatori del Qatar e dell’Egitto sono in contatto con la parte statunitense”, ha dichiarato una fonte palestinese, che ha chiesto di rimanere anonima, “Si lavora intensamente per risolvere la crisi e costringere Israele ad attuare il protocollo umanitario previsto dall’accordo di cessate il fuoco, così da avviare i negoziati per la seconda fase della tregua”, ha dichiarato.