Donald Trump e Vladimir Putin hanno concordato di avviare negoziati “immediati” per porre fine al conflitto in Ucraina, in una telefonata, la prima tra i due leader dopo l’insediamento di Trump a Washington.

Secondo il presidente statunitense i due leader hanno anche concordato di visitare i rispettivi paesi. Donald Trump, che finora ha mantenuto un riserbo sulle sue intenzioni nei confronti dell’Ucraina, si è impegnato a porre rapidamente fine alla “carneficina” della guerra, anche facendo pressione su Kiev, che ha ricevuto miliardi di dollari in aiuti militari da Washington con il suo predecessore democratico Joe Biden.

La telefonata tra i due leader è avvenuta il giorno in cui la Russia ha rilasciato Marc Fogel, un cittadino statunitense condannato a 14 anni di carcere per possesso di droga. In cambio, Washington ha accettato di rilasciare il russo Alexander Vinnik, un esperto informatico accusato di molteplici reati legati alla piattaforma di scambio di criptovalute Btc-e, ha dichiarato un funzionario statunitense, parlando in condizione di anonimato il 12 febbraio. La Casa Bianca ha dichiarato che spera che questo scambio segni “l’inizio di un rapporto” con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina.

Nel frattempo, a Bruxelles, il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha delineato chiaramente le linee rosse di Donald Trump su Nato e Ucraina. Ha ritenuto “irrealistico” prevedere un ritorno dell’Ucraina ai confini precedenti al 2014, cioè comprensivi della Crimea. Allo stesso modo, ha affermato che l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza atlantica dopo i negoziati di pace non è “realistica”. Gli europei temono che qualsiasi accordo di pace tra l’Ucraina e la Russia venga raggiunto senza di loro e a scapito di Kiev.

Il conflitto in Ucraina, cominciato dopo l’invasione russa nel febbraio 2022, ha causato centinaia di migliaia di morti e feriti in quasi tre anni di guerra.