La settimana scorsa Trump aveva invitato Putin a negoziare direttamente la fine della guerra nel corso di un faccia a faccia in Arabia Saudita, la cui data non è ancora stata fissata.

Al momento non è prevista una partecipazione ai negoziati dell’Ucraina e dei suoi alleati europei.

Il 18 febbraio una delegazione statunitense e una russa, guidate rispettivamente dal segretario di stato Marco Rubio e dal ministro degli esteri Sergej Lavrov, parteciperanno a dei colloqui in Arabia Saudita per preparare un incontro bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin, e per discutere di come mettere fine alla guerra in Ucraina.

Rubio è arrivato in Arabia Saudita il 17 febbraio, affiancato dal consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff.

Putin ha invece inviato in Arabia Saudita Lavrov e il consigliere diplomatico del Cremlino Jurij Ushakov.

“L’obiettivo principale dell’incontro è la normalizzazione delle relazioni russo-americane”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

“Si discuterà anche dell’organizzazione in Arabia Saudita di un incontro bilaterale tra i due presidenti e della possibilità di aprire dei negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina”, ha aggiunto.

“Putin e Trump concordano sulla necessità di lasciarsi alle spalle le relazioni anomale degli ultimi anni”, ha affermato invece Lavrov.