Una decina di leader di paesi dell’Unione europea e della Nato si riuniranno il 17 febbraio a Parigi per discutere della sicurezza dell’Europa e dell’accelerazione dell’amministrazione Trump sulla guerra in Ucraina.

Il vertice di Parigi arriva pochi giorni dopo l’invito rivolto da Trump al presidente russo Vladimir Putin a negoziare direttamente la fine della guerra nel corso di un incontro bilaterale in Arabia Saudita, che non è ancora stato fissato.

Il 14 febbraio, in occasione della conferenza annuale di Monaco sulla sicurezza, il vicepresidente statunitense JD Vance aveva lanciato un duro attacco contro gli alleati europei.

“Riteniamo che, in seguito a quest’accelerazione sulla questione ucraina, e anche ad alcune affermazioni di leader statunitensi, in Europa si debba fare di più, meglio e in modo più coerente per la nostra sicurezza collettiva”, ha sottolineato il 16 febbraio un consigliere del presidente francese Emmanuel Macron.

Al vertice di Parigi parteciperanno Macron e i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, nonché il presidente del Consiglio europeo, la presidente della Commissione europea e il segretario generale della Nato.