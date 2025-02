L’opposizione peronista (centrosinistra) l’ha però accusato di “cripto-truffa” e ha annunciato l’avvio di una procedura d’impeachment in parlamento.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Milei, che su Tn si è definito un “fanatico tecno-ottimista”, ha spiegato di aver voluto dare visibilità a un progetto che avrebbe potuto finanziare le piccole e medie aziende del settore tecnologico.

“Le transazioni e il successivo crollo della criptovaluta la sera del 14 febbraio sono cose che non mi riguardano”, ha dichiarato, sostenendo di non avere “nulla da nascondere” e di non temere alcuna indagine.

“Gli operatori finanziari coinvolti sapevano bene quali fossero i rischi”, ha aggiunto.

Il 14 febbraio Milei, presidente ultraliberista in carica dal dicembre 2023, aveva promosso la criptovaluta $Libra sul social network X, prima di fare marcia indietro poco dopo.

Nel frattempo, però, la criptovaluta era stata oggetto di decine di migliaia di transazioni, aumentando il suo valore prima di crollare, e generando guadagni di circa cento milioni di dollari per una manciata di operatori.