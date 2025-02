Condannato per violenza sessuale ma assolto dall’accusa di coercizione, l’ex presidente della federazione calcistica spagnola Luis Rubiales è stato condannato il 20 febbraio a pagare una multa di 10.800 euro per aver baciato senza consenso la calciatrice spagnola Jenni Hermoso durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali in Australia, nell’agosto 2023.

La procura aveva chiesto una condanna a due anni e mezzo di prigione per Rubiales, di cui uno per violenza sessuale e uno e mezzo per le pressioni esercitate su Hermoso affinché ritirasse la denuncia.

A Rubiales è stato inoltre vietato di avvicinarsi a Hermoso e di comunicare con lei per un anno.