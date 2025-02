Il 20 febbraio l’amministrazione Trump ha ridotto la durata della protezione concessa dal suo predecessore Joe Biden a circa 520mila haitiani negli Stati Uniti, fissando la nuova scadenza ad agosto.

Lo “status di protezione temporanea” (Tps) era stato prorogato nel giugno scorso di diciotto mesi, fino al febbraio 2026.

La protezione è concessa a cittadini stranieri la cui sicurezza non può essere garantita in caso di espulsione verso i loro paesi a causa di conflitti, disastri naturali o altri motivi eccezionali. Non prevede la possibilità di chiedere la cittadinanza statunitense.