L’ex moglie ha più volte affermato di non aver mai avuto il minimo sospetto sul marito, nonostante alcuni scritti di quest’ultimo suggeriscano il contrario e il fatto che l’uomo avesse subìto nel 2005 una prima condanna per possesso di immagini pedopornografiche.

Il 24 febbraio comincia a Vannes, nella regione francese della Bretagna, il processo a Joël Le Scouarnec, un ex chirurgo accusato di violenze sessuali commesse nei confronti di 299 giovani pazienti in una decina di ospedali francesi.

“Stamattina ho visto alcune delle vittime e abbiamo pianto insieme. È stato bello e doloroso allo stesso tempo”, ha dichiarato all’Afp Amélie Lévêque, 42 anni, una delle vittime.

“Ho paura di vedere Le Scouarnec anche se aspettavo questo momento da molto tempo”, ha aggiunto.

Le Scouarnec, 74 anni, ha riconosciuto il suo coinvolgimento nella maggior parte degli atti di stupro e violenza sessuale per i quali è giudicato.

L’ex medico – che si trova già in prigione per scontare una condanna a quindici anni, comminata nel 2020 a Saintes per stupro e violenza sessuale nei confronti di quattro bambini, tra cui due nipoti – è ora sotto processo per atti commessi tra il 1989 e il 2014.