Il Pentagono e alcune agenzie federali statunitensi, tra cui l’Fbi, hanno chiesto ai loro dipendenti di non rispondere a una mail in cui gli si chiede di rendere conto del loro operato, un’iniziativa voluta da Elon Musk, che dirige una nuova commisione per l’efficienza governativa.

Questi inviti alla disobbedienza costituiscono una battuta d’arresto per Musk, incaricato dal presidente Donald Trump di tagliare drasticamente la spesa pubblica.

Il 22 febbraio l’uomo più ricco del mondo aveva intimato ai dipendenti federali, tramite una mail dell’Office of personnel management (Opm, un’agenzia del governo federale), di descrivere il lavoro da loro svolto nell’ultima settimana.