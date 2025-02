L’aggressione di Donald Trump e di Elon Musk ai dipendenti del governo federale non è solo una guerra alle persone, ma anche e soprattutto a ciò che quelle persone hanno prodotto e potrebbero produrre in futuro. Il nuovo presidente vuole cancellare qualsiasi traccia delle cose fatte precedentemente dall’amministrazione pubblica che non sono allineate alla sua visione politica e ideologica. Per questo i suoi provvedimenti vanno di pari passo con una meticolosa operazione di “pulizia” dei contenuti dei siti dei dipartimenti e delle agenzie governative, in queste settimane descritta da varie inchieste di molti giornali statunitensi.

Secondo un’analisi fatta dal New York Times a fine gennaio, nei giorni in cui Trump ha firmato una serie di decreti per cancellare le iniziative del governo a promozione della diversità, nel giro di poche ore sono state rimosse più di ottomila pagine web da decine di siti governativi. Molte delle pagine rimosse sono collegate a un decreto dell’amministrazione Trump che ha imposto di cancellare ogni riferimento a programmi che promuovano l’“ideologia di genere”. In molti casi i contenuti cancellati finiti offline menzionavano parole come “inclusione” o “transgender”, ma sono state eliminate anche pagine che avevano a che fare con altri argomenti, per esempio quelle con informazioni su vaccini, assistenza ai veterani, crimini d’odio e ricerca scientifica. Sono state cancellate:

L’11 febbraio un giudice federale ha ordinato il ripristino di diverse pagine sui siti del dipartimento della salute, dei Cdc e della Food and drug administration (Fda, l’agenzia incaricata di autorizzare la vendita di farmaci). Ma migliaia di siti e pagine, compresi database di interesse pubblico, rimangono inaccessibili.

Le persone che stanno cercando di contrastare questo improvviso oscuramento di informazioni di interesse pubblico non sono quelle che tendiamo ad associare alla “resistenza” contro un governo autoritario: sono archivisti, documentaristi, ricercatori universitari ed esperti informatici, che lavorano per organizzazioni che stanno cercando di raccogliere quanti più dati possibili prima che vadano persi per sempre. Uno dei progetti più grandi è l’End of term web archive (EoT), una coalizione senza orientamento politico che riunisce varie organizzazioni. È nato nel 2008, molto prima dell’arrivo in politica di Trump, per fare una copia di tutti i dati governativi alla fine di ogni mandato presidenziale. Evidentemente il lavoro dell’EoT archive è diventato molto più urgente, difficile, dopo che Trump si è insediato per la seconda volta alla Casa Bianca. Per la transizione tra Biden e Trump sono stati registrati tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 cinquecento terabyte di dati, tra cui “100 milioni di pagine web” pubblicate da siti di enti pubblici.

“Tutto ciò che possiamo fare è raccogliere ciò che è stato pubblicato e archiviarlo, assicurandoci che sia accessibile al pubblico in futuro”, ha spiegato James Jacobs, bibliotecario dell’informazione del governo all’università di Stanford e tra i responsabili dell’EoT archive. Il lavoro dell’organizzazione, che si basa sulle segnalazioni di persone comuni, è usato anche da giornali e siti di notizie. Il Washington Post l’ha usato di recente in un articolo sui siti governativi disattivati o difettosi, fornendo anche link per consultare le copie aggirando la “censura governativa”.

Sono stati lanciati molti progetti simili. Lynda Kellam dirige Iassist, un’organizzazione di professionisti dei dati pubblici, e fa parte di un gruppo di una decina di volontari che, nel loro tempo libero, gestiscono il Data Rescue Project 2025. Il gruppo collabora con altre piattaforme come DataLumos, gestita dall’Icpsr, un consorzio che riunisce varie università con sede nel Michigan (che a sua volta gestisce un proprio portale di archivi di dati pubblici, che raccoglie sedicimila studi e 85mila set di dati).