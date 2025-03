Il piano, chiamato “Riarmare l’Europa”, punta a mobilitare “quasi ottocento miliardi di euro per la spesa militare, in modo da garantire la sicurezza del continente”.

“L’Europa sta affrontando un pericolo chiaro e immediato di una portata che nessuno di noi ha mai sperimentato nella propria vita adulta”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera indirizzata ai leader dei Ventisette, che illustra un piano in cinque punti per rafforzare la difesa europea. “Sono in gioco il futuro di un’Ucraina libera e sovrana e di un’Europa sicura e prospera”.

Il 4 marzo la Commissione europea ha presentato un piano che punta a mobilitare quasi ottocento miliardi di euro per la difesa dell’Europa, di cui 150 miliardi in prestiti, e a fornire aiuti immediati all’Ucraina, in difficoltà a causa della sospensione degli aiuti statunitensi.

Il primo punto del piano prevede circa 150 miliardi di euro in prestiti ai Ventisette.

Questi finanziamenti dovranno essere usati in via prioritaria per i settori in cui l’urgenza è maggiore, come la difesa aerea, i missili, i droni e i sistemi d’artiglieria.

Von der Leyen ha spiegato di voler incentivare gli stati membri a spendere di più per la difesa, in deroga alle regole di bilancio che impongono di contenere il deficit entro il 3 per cento del pil. “Questo permetterà agli stati di aumentare in modo significativo la spesa militare senza far scattare procedure per disavanzo eccessivo”, ha dichiarato.

La Commissione vorrebbe inoltre usare in via straordinaria il fondo di coesione, che eroga aiuti alle regioni svantaggiate dell’Unione europea, per finanziare progetti nel settore della difesa. Il fondo dispone di 392 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, ma Von der Leyen non ha fornito dettagli sulla cifra che potrebbe essere resa disponibile per la difesa europea.