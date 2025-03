Castillo, 55 anni, eletto presidente nel giugno 2021, sarà giudicato da un tribunale presso la corte suprema, che si trova vicino alla prigione in cui è detenuto.

“Rifiuto di sottomettermi a un processo il cui esito è già deciso”, ha dichiarato durante la prima udienza, trasmessa in diretta dalla tv di stato.

Il 4 marzo è cominciato a Lima il processo all’ex presidente di sinistra Pedro Castillo, accusato di “ribellione” per un tentativo fallito di sciogliere il parlamento nel 2022. Castillo ha definito il processo “una farsa”.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Il 7 dicembre 2022 Castillo aveva annunciato in un discorso alla nazione lo scioglimento del parlamento e la convocazione di un’assemblea costituente. Tuttavia, abbandonato dalle istituzioni e dall’esercito, era stato destituito e arrestato.

Il mese scorso la procura aveva chiesto trentaquattro anni di prigione per Castillo.

Alla sbarra ci sono anche tre ex ministri, un ex consigliere presidenziale e tre ufficiali di polizia.

In base all’ordinanza di rinvio a giudizio, Castillo è accusato di “ribellione” contro i poteri dello stato e l’ordine costituzionale.

Castillo è arrivato in tribunale scortato da due agenti penitenziari. Al termine di una prima udienza durata tre ore, il processo è stato aggiornato al 6 marzo.

Dopo aver messo in dubbio l’imparzialità del tribunale, l’ex presidente ha rifiutato di nominare un avvocato, sostenendo che l’esito del processo sia già deciso. Il tribunale gli ha quindi assegnato un avvocato d’ufficio.

“Non ho mai commesso il reato di ribellione”, ha affermato, sottolineando che il suo ordine di sciogliere il parlamento non era stato eseguito.

Castillo sostiene di essere stato destituito in seguito a un complotto della destra, che aveva la maggioranza in parlamento, e della procura, che aveva aperto un’inchiesta contro di lui per corruzione.

Rimosso dall’incarico dopo appena diciassette mesi alla guida del paese, Castillo era stato sostituito dalla vicepresidente Dina Boluarte. Le violenze seguite alla destituzione e all’arresto di Castillo avevano causato più di cinquanta morti.