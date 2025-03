“Sono convinto che gli Stati Uniti non sosterranno più stati artificiali che non esistono nella realtà”, ha aggiunto, riferendosi alla Bosnia Erzegovina. Nel 2017 Washington aveva sanzionato Dodik per le sue posizioni separatiste.

Il 26 febbraio Dodik, 65 anni, era stato condannato a un anno di prigione e a sei anni d’interdizione dai pubblici uffici per non aver rispettato l’autorità del tedesco Christian Schmidt, l’Alto rappresentante per la Bosnia Erzegovina, incaricato di garantire l’applicazione dell’accordo di pace che mise fine alla guerra che tra il 1992 e il 1995 aveva insanguinato questa ex repubblica jugoslava.

Dodik aveva reagito denunciando un “processo politico”.

Le istituzioni prese di mira dalla nuova legge sono la procura di stato, che l’ha incriminato, e la corte di stato, che l’ha condannato, oltre alla Sipa, l’unica forza di polizia centrale del paese.

Le due entità che compongono il paese hanno forze di polizia e sistemi giudiziari distinti, ma la magistratura centrale è responsabile dei casi di criminalità organizzata, corruzione, crimini di guerra e attacchi all’ordine costituzionale.