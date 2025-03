Il 10 marzo una delegazione israeliana è partita per Doha, in Qatar, dove parteciperà a dei negoziati indiretti sulla fragile tregua nella Striscia di Gaza, dopo che Israele ha interrotto le forniture di elettricità nel territorio per fare pressione su Hamas.

Prima dell’avvio dei negoziati, Israele ha bloccato l’unica linea elettrica di Gaza, che alimenta il principale impianto di desalinizzazione dell’acqua del territorio. Hamas ha reagito denunciando “un ricatto inaccettabile”.

“Questa decisione mette inoltre a rischio gli ostaggi, che saranno liberati solo in caso di applicazione dell’accordo di tregua nella sua interezza”, ha avvertito il 10 marzo Abdul Latif al Qanua, il portavoce di Hamas.

Lo stesso giorno la Germania ha chiesto a Israele di “sbloccare immediatamente l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza”.