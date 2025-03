La segretaria all’istruzione Linda McMahon, ex presidente e amministratrice delegata dell’azienda di wrestling Wwe, “avrà il compito di cominciare a eliminare il dipartimento una volta per tutte”, ha affermato Trump.

In una sala della Casa Bianca trasformata in aula scolastica, circondato da bambini, Trump ha avviato lo smantellamento del dipartimento, creato nel 1979 dal presidente democratico Jimmy Carter.

Ma Trump e il suo alleato Elon Musk, che dirige una commissione per l’efficienza governativa, hanno già avviato lo smantellamento di altre strutture federali senza attendere il via libera del congresso.

Negli Stati Uniti il sistema dell’istruzione è ampiamente decentralizzato, ma il governo federale mantiene una certa influenza attraverso i fondi che stanzia, in particolare per le scuole in aree povere o per i bambini con difficoltà di apprendimento.

Trump ha già sospeso vari finanziamenti alle scuole, tra cui quelli legati alle politiche per la diversità e l’inclusione.

Negli ultimi anni in alcuni stati della cosiddetta bible belt, nel sudest degli Stati Uniti, i contenuti educativi relativi alla schiavitù sono stati modificati e i romanzi che trattano di omosessualità o razzismo sono stati ritirati dalle biblioteche scolastiche.