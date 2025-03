Il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz visiterà la Groenlandia questa settimana, ha affermato Egede, come anche il ministro dell’energia Chris Wright, secondo la stampa statunitense.

La Casa Bianca ha annunciato il 23 marzo che Usha Vance, moglie del vicepresidente J.D. Vance, sarà in visita ufficiale sull’isola dal 27 al 29 marzo per assistere a una corsa con i cani da slitta.

Il 24 marzo il primo ministro uscente groenlandese Múte Egede ha denunciato con forza l’arrivo sull’isola, previsto in settimana, di alti funzionari statunitensi, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, dopo che il presidente Donald Trump ha più volte dichiarato di voler annettere la Groenlandia.

“La nostra integrità territoriale e la nostra democrazia devono essere rispettate, senza interferenze esterne”, ha dichiarato Egede su Facebook.

Le visite arrivano in un momento delicato per la Groenlandia, mentre sono in corso le trattative per formare un governo di coalizione dopo le elezioni legislative dell’11 marzo.

“Abbiamo informato Washington che non potranno esserci incontri ufficiali prima dell’insediamento del nuovo governo”, ha aggiunto Egede.