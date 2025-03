Intanto, l’ondata di proteste in Turchia seguita all’arresto di İmamoğlu non accenna a placarsi, con nuove manifestazioni previste la sera del 24 marzo, per il sesto giorno consecutivo.

İmamoğlu è stato incarcerato nella prigione di Silivri, un comune della provincia di Istanbul, con l’accusa di “corruzione”, che lui ha definito politicamente motivata.

“Sono vittima di un’esecuzione senza processo, ma non mi piegheranno”, ha affermato in una dichiarazione diffusa dai suoi avvocati.

L’arresto di İmamoğlu ha scatenato la più grande ondata di proteste in Turchia dal 2013.