Il 25 marzo le autorità hanno portato avanti la repressione in Turchia, dove più di 1.400 persone sono state arrestate in meno di una settimana per aver partecipato alle manifestazioni di protesta dopo l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, principale oppositore del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.

Finora 1.418 persone sono state arrestate per aver partecipato a manifestazioni vietate, hanno annunciato il 25 marzo le autorità.

Lo stesso giorno un tribunale di Istanbul ha ordinato la custodia cautelare in carcere per sette giornalisti turchi, tra cui un fotografo dell’Afp, accusati di aver partecipato a manifestazioni vietate.

Il fotografo dell’Afp, Yasin Akgül, ha spiegato di essersi limitato a fare il suo lavoro durante una manifestazione a Istanbul.

L’ong Reporter senza frontiere (Rsf) ha definito “vergognoso” l’arresto dei giornalisti, aggiungendo che “quanto sta accadendo in Turchia è gravissimo”.