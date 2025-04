Il 31 marzo la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha promesso una “risposta ferma” in caso di attacco militare contro il suo paese, minacciato dal presidente statunitense Donald Trump.

In un discorso pronunciato a Teheran in occasione della festa dell’Eid al Fitr, che segna la fine del Ramadan, Khamenei, in carica dal 1989, non ha nominato direttamente Trump, ma il riferimento è apparso evidente.

In un’intervista trasmessa il 30 marzo dall’emittente statunitense Ntv, Trump aveva infatti affermato che “ci saranno dei bombardamenti in Iran se non firmeranno un accordo sul programma nucleare”.