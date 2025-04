Secondo le proiezioni di vari mezzi d’informazione statunitensi, Susan Crawford, sostenuta dal Partito democratico, è stata eletta per un mandato di dieci anni alla corte suprema del Wisconsin, uno degli stati chiave delle ultime presidenziali.

Trump non ha commentato l’esito del voto per la corte suprema del Wisconsin, preferendo sottolineare l’adozione, tramite un referendum organizzato lo stesso giorno, di una misura che obbliga gli elettori a presentare un documento d’identità con foto per poter votare.

“È una grande vittoria per il Partito repubblicano”, ha affermato sul suo social network Truth Social.

Anche Musk si è limitato a commentare l’esito del referendum locale. “Era la cosa più importante”, ha affermato sul suo social network X.

Poche ore prima l’uomo più ricco del mondo aveva invece sottolineato l’importanza del voto per la corte suprema del Wisconsin: “È una di quelle strane situazioni in cui da un’elezione in apparenza di scarso rilievo potrebbe dipendere il destino della civiltà occidentale”.

Il 31 marzo Trump aveva pubblicato su Truth Social un messaggio di sostegno a Schimel in cui attaccava Crawford, che sarebbe “un DISASTRO per il Wisconsin e per gli Stati Uniti d’America”.