“Non hai fatto molto per aiutare il tuo popolo”, ha dichiarato uno degli sfollati, rivolgendosi direttamente a Tshisekedi, in visita con la moglie allo stadio Tata-Raphaël, trasformato in centro d’accoglienza.

Tshisekedi ha cercato di rispondere alle contestazioni di una folla che gli chiedeva conto dei ritardi nei lavori alle strade e ai canali di scolo.

Le piogge torrenziali causano spesso vittime a Kinshasa, una città priva di infrastrutture adeguate.

Le baracche e le strade non asfaltate sono particolarmente vulnerabili alle intemperie nei quartieri di periferia, poveri e densamente popolati.

“Mantenetevi in salute e che il Signore vi protegga”, ha affermato Tshisekedi prima di lasciare lo stadio, protetto dalla guardia repubblicana.