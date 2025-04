Il 7 aprile la corte suprema degli Stati Uniti ha revocato per motivi tecnici un divieto di espellere i migranti usando una legge di guerra del 1798. Il presidente Donald Trump ha celebrato un “grande giorno per la giustizia”, anche se la battaglia legale non è finita.

Il mese scorso Trump aveva fatto ricorso alla legge, in precedenza usata solo in tempo di guerra, per espellere verso il Salvador 238 venezuelani accusati di essere membri della banda criminale Tren de Aragua.

Il giudice federale James Boasberg aveva però sospeso per quattordici giorni le espulsioni in base a questa legge, esprimendo forti dubbi sul suo uso in tempo di pace.

Trump aveva reagito chiedendo la destituzione di Boasberg, attirandosi così un raro richiamo all’ordine da parte della corte suprema. “Da più di due secoli è riconosciuto che la destituzione di un giudice non è la risposta appropriata a un provvedimento giudiziario sgradito”, aveva affermato in un comunicato John Roberts, il presidente della corte.