Secondo un sondaggio pubblicato il 9 aprile dall’istituto Ipsos, l’Afd è attualmente in testa con il 25 per cento delle intenzioni di voto, quasi cinque punti in più rispetto al dato record delle recenti elezioni legislative, mentre la Cdu è scesa al 24 per cento.

Merz ha anche annunciato un irrigidimento della politica migratoria del paese, precisando di voler mettere fine all’immigrazione irregolare e di voler sospendere i ricongiungimenti familiari.

Il governo tripartito guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz era caduto nell’autunno scorso a causa di divergenze insanabili con i Verdi e i liberali dell’Fdp sulla legge di bilancio.

Il nuovo esecutivo non dovrebbe avere questo problema: il 18 marzo il Bundestag, il parlamento federale tedesco, ha approvato un grande piano di investimenti, promosso da Merz, che modifica le regole costituzionali di bilancio per favorire il riarmo e la modernizzazione del paese.