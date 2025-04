Il capo dello stato uscente Daniel Noboa è stato proclamato vincitore del secondo turno delle elezioni presidenziali del 13 aprile, ma la sua avversaria di sinistra Luisa González non ha riconosciuto la sconfitta e ha chiesto un riconteggio dei voti.

Secondo i risultati parziali annunciati dal Consiglio nazionale elettorale (Cne), con il 94 per cento delle schede scrutinate, Noboa ha ottenuto il 56 per cento dei voti, contro il 44 per cento di González.

Dalla località balneare di Olón, Noboa, un imprenditore di 37 anni, ha parlato di “vittoria storica”, definendo “deplorevole che con una differenza di undici o dodici punti si cerchi di mettere in dubbio la volontà degli ecuadoriani”.