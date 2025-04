Il dibattito si è svolto in lingua inglese, mentre il primo, organizzato la sera prima, era stato in francese.

Durante il dibattito Carney ha più volte riportato l’attenzione sul presidente statunitense.

“Trump vuole indebolirci per inglobarci, ma non glielo permetteremo”, ha affermato.

Il ritorno alla Casa Bianca di Trump, che ha moltiplicato gli attacchi all’economia e alla sovranità del Canada, ha rimescolato le carte della politica nazionale, mettendo in difficoltà il Partito conservatore.

Secondo un sondaggio recente, il Partito liberale è in testa con il 44 per cento delle intenzioni di voto, davanti al Partito conservatore (38 per cento), al Nuovo partito democratico (8 per cento) e al Blocco del Québec (6 per cento). Fino a pochi mesi fa i conservatori avevano un vantaggio di venti punti.

Secondo alcuni analisti politici, Poilievre sta pagando il fatto di essere considerato troppo vicino al presidente statunitense per stile e idee politiche, anche se ha più volte dichiarato di volere “tutto il contrario di Trump”.