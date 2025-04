Gli avvocati degli oppositori condannati il 19 aprile a pesanti pene detentive per “complotto contro lo stato” hanno denunciato il 21 aprile un “processo politico”, confermando una serie di ricorsi in appello.

Dilou ha anche denunciato l’arresto all’alba del 21 aprile di Ahmed Souab, un ex giudice diventato avvocato: “Resterà in custodia cautelare per almeno cinque giorni e nei primi due non potrà comunicare con i suoi avvocati”.

Secondo i mezzi d’informazione locali, Souab è stato arrestato a causa delle dichiarazioni fatte il 19 aprile dopo l’annuncio della sentenza.

L’ong Human rights watch ha affermato che le “condanne degli oppositori non sono basate su alcuna prova credibile”.