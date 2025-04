Thiam ha reagito denunciando “una negazione della giustizia indegna di un paese democratico” e invitando la comunità internazionale a “intervenire per aiutare gli elettori ivoriani ad avere elezioni libere e trasparenti”.

Il 22 aprile Tidjane Thiam, leader del principale partito d’opposizione ivoriano, è stato escluso dalle liste elettorali e non potrà quindi candidarsi alle presidenziali del 25 ottobre.

Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì.

Il 17 aprile il Partito democratico della Costa d’Avorio (Pdci) aveva designato Thiam come suo candidato alle presidenziali.

Ivoriano di nascita, Thiam aveva ottenuto la cittadinanza francese nel 1987. Il mese scorso aveva però rinunciato a quest’ultima per candidarsi alle presidenziali. In base alle regole elettorali, i candidati con doppia cittadinanza non possono partecipare.

Gli avversari di Thiam avevano fatto ricorso contro la sua candidatura invocando l’articolo 48 del codice della nazionalità, risalente agli anni sessanta, in base al quale l’acquisizione di un’altra nazionalità comporta la perdita di quella ivoriana.

“È mio dovere di cittadino far rispettare la legge”, ha dichiarato Bernard N’Zi Kokora, l’autore del ricorso.