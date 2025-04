Dopo il suo insediamento il 20 gennaio Trump ha avviato un piano di espulsioni di massa degli immigrati irregolari, come si era impegnato a fare in campagna elettorale.

Il presidente repubblicano ha anche firmato un decreto per tagliare i finanziamenti federali alle città e alle comunità locali che rivendicano lo status di “santuari” per i migranti. Come per altri suoi provvedimenti, però, il 25 aprile un giudice federale l’ha definito incostituzionale, vietando all’amministrazione di condizionare i finanziamenti alla collaborazione degli enti locali sulle espulsioni.

Lo status non ufficiale di città o stato “santuario” si riferisce ad alcune direttive degli enti locali che, di fatto, limitano la condivisione delle informazioni sugli immigrati con le autorità federali.

In alcuni casi queste direttive vietano alle forze di polizia locali di arrestare gli immigrati irregolari solo sulla base del loro status migratorio.