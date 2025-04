Il 29 aprile il governo spagnolo ha istituito una commissione d’inchiesta, guidata dal ministero per la transizione ecologica, per individuare le cause dell’enorme blackout che il giorno prima ha paralizzato la penisola iberica.

“Prenderemo tutte le misure necessarie affinché una cosa simile non possa ripetersi”, ha dichiarato il primo ministro socialista Pedro Sánchez durante una conferenza stampa.

“I tecnici della rete elettrica stanno cercando di capire la cause del blackout, e dovremmo ricevere un rapporto preliminare nelle prossime ore o giorni”, ha aggiunto.

“Fino ad allora non possiamo scartare nessuna ipotesi”, ha concluso, anche se qualche ora prima il gestore della rete elettrica spagnola Ree aveva escluso la possibilità di un attacco informatico.