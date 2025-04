Al momento è Starlink a dominare il mercato di internet via satellite, e con un buon vantaggio, come anche nel settore dei missili, dove la SpaceX di Musk è in competizione con la Blue Origin di Bezos.

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile Starlink ha effettuato con successo il suo 250esimo lancio e dispone ormai di più di 6.750 satelliti.

La rete ha fornito connessioni internet anche dopo calamità naturali e in zone di guerra, per esempio nel settembre 2023 dopo il terremoto in Marocco, nel gennaio di quest’anno durante gli incendi a Los Angeles e al fronte in Ucraina.

A differenza dei servizi satellitari tradizionali, che si basano su un numero minore di satelliti ma più grandi e situati a più di 35mila chilometri dalla Terra, le reti di Starlink e Kuiper funzionano su un’orbita bassa, consentendo uno scambio di dati molto più veloce.

La presenza di un numero così elevato di satelliti pone però questioni di sicurezza, con il rischio di collisioni, e potrebbe disturbare le osservazioni astronomiche.