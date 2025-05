Il 2 maggio il servizio di sicurezza interno Bfv (Ufficio federale per la protezione della costituzione) ha classificato il partito Alternative für Deutschland (Afd) come “estremista di destra”, una decisione che riapre il dibattito su un possibile divieto della formazione, a pochi giorni dall’insediamento come cancelliere di Friedrich Merz.

“L’ideologia dell’Afd svaluta interi gruppi della popolazione tedesca e viola la loro dignità umana, e questo è incompatibile con l’ordine democratico del paese”, ha affermato il Bfv.

Il partito ha reagito annunciando “un’iniziativa legale” contro la decisione, che rafforza i poteri di sorveglianza e controllo nei suoi confronti, anche per quanto riguarda le comunicazioni private.