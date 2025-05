Boluarte ha anche affermato che l’esercito assumerà il controllo dell’area della miniera d’oro in cui sono stati trovati i corpi, gestita dall’azienda peruviana La Poderosa, e che tutte le attività minerarie nella provincia saranno sospese per trenta giorni.

L’attività mineraria, motore dell’economia peruviana, è al centro di forti tensioni nella provincia, dove dal febbraio 2024 è in vigore uno stato d’emergenza per le violenze legate all’estrazione dell’oro.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì.

Le tredici vittime erano impiegati di un’azienda fornitrice di servizi per la Poderosa, presa di mira negli ultimi mesi da una banda criminale.

“Chiederemo al congresso della repubblica di delegare l’esecutivo a legiferare sul terrorismo interno, perché è arrivato il momento di agire con forza contro la criminalità organizzata”, ha affermato Boluarte.

Il 4 maggio il governo aveva annunciato l’invio nel distretto di Pataz di squadre specializzate nella lotta alla criminalità.

In Perù è in corso un’ondata di violenze che ha spinto le autorità a proclamare lo stato d’emergenza in varie regioni del paese.