I colloqui hanno preceduto la visita in Medio Oriente del presidente statunitense Donald Trump, che dal 13 al 16 maggio sarà in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

In un contesto di crescente opposizione degli Stati Uniti all’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e l’inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff hanno partecipato a dei colloqui con la mediazione dell’Oman.

L’Iran e gli Stati Uniti hanno concluso l’11 maggio a Mascate, in Oman, un quarto ciclo di negoziati sul programma nucleare iraniano, mostrando un cauto ottimismo.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

“I negoziati sono stati molto più approfonditi rispetto ai tre cicli precedenti”, ha affermato Araghchi, che il 12 maggio visiterà a sua volta gli Emirati Arabi Uniti.

Araghchi ha ribadito che il suo paese continuerà ad arricchire l’uranio e che “su questo non c’è spazio per un compromesso”. Ha però sottolineato che l’Iran “potrebbe accettare di limitare il tasso di arricchimento per instaurare un clima di fiducia”.

“L’Iran non rinuncerà al suo diritto a sviluppare un programma nucleare per scopi civili”, ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian al termine dei colloqui, aggiungendo che “smantellare gli impianti nucleari è inaccettabile per noi”.

Un alto funzionario statunitense ha fatto sapere che gli Stati Uniti sono “ottimisti sui negoziati” e “attendono con impazienza il prossimo incontro”.

In una dichiarazione rilasciata il 9 maggio a Breitbart News, Witkoff aveva sottolineato l’opposizione dell’amministrazione Trump a qualsiasi arricchimento dell’uranio in Iran. “Questo significa che Teheran dovrà smantellare i suoi impianti nucleari di Natanz, Fordo e Isfahan”.

Durante i negoziati dell’11 maggio “c’è stato uno scambio d’idee utili e originali, che riflette la volontà delle parti di raggiungere un accordo”, ha affermato il governo dell’Oman.