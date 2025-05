“Non potranno fornire alcuna prova di persecuzione per il semplice fatto che i bianchi non sono perseguitati in Sudafrica”, ha dichiarato Lamola.

Il 12 maggio è previsto l’arrivo negli Stati Uniti di un primo gruppo di 49 afrikaner, discendenti dei coloni olandesi che s’insediarono in Sudafrica nel seicento. In base a un ordine esecutivo firmato dal presidente statunitense Donald Trump, queste persone hanno diritto alla protezione perché hanno subìto l’esproprio delle loro terre e sono vittime di “genocidio”.

Da mesi l’amministrazione Trump prende di mira il Sudafrica, il paese d’origine di Elon Musk, accusandolo di discriminare i bianchi.

La minoranza bianca rappresenta poco più del 7 per cento della popolazione sudafricana, ma nel 2017 possedeva il 72 per cento dei terreni agricoli, secondo i dati del governo. Questa situazione, che le leggi approvate in Sudafrica a partire dal 1994 puntano a correggere, è la conseguenza delle politiche d’espropriazione promosse in epoca coloniale e durante l’apartheid.

Gli afrikaner costituiscono la maggior parte della popolazione bianca del paese.

È da questa minoranza che provenivano i leader politici che istituirono l’apartheid, un sistema di segregazione razziale che ha tolto ai neri tutti i loro diritti dal 1948 ai primi anni novanta.