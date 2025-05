Hamas ha reagito agli ultimi attacchi accusando Israele di aver rafforzato la sua offensiva militare per boicottare i negoziati per una tregua.

Intanto, il presidente statunitense Donald Trump, in visita in Medio Oriente, ha proposto da Doha, in Qatar, che gli Stati Uniti “assumano il controllo” della Striscia di Gaza “per trasformarla in una zona di libertà”.

Il 13 maggio Netanyahu aveva riferito che i suoi servizi sono in cerca di paesi disposti ad accogliere gli abitanti della Striscia, dopo che nella notte tra il 4 e il 5 maggio il governo israeliano aveva approvato un piano che prevede la conquista del territorio.

Dal 2 marzo Israele sta inoltre bloccando l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, aggravando la catastrofe umanitaria in corso e causando gravi carenze di cibo, medicinali e carburante.

Il 14 maggio la Gaza humanitarian foundation (Ghf), una nuova ong sostenuta dal governo statunitense, ha dichiarato di voler avviare la distribuzione di cibo nel territorio entro la fine di maggio.