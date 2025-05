La difesa civile palestinese ha affermato che almeno 44 persone sono morte il 20 maggio nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, in un momento in cui Israele sta intensificando la sua offensiva di terra.

“I soccorritori hanno portato negli ospedali i corpi di almeno 44 persone, in grande maggioranza donne e bambini, oltre a decine di feriti, in seguito ai nuovi massacri compiuti dalle forze d’occupazione in varie aree della Striscia di Gaza”, ha dichiarato all’Afp Mahmoud Bassal, portavoce della difesa civile.

Bassal ha riferito che otto persone sono state uccise in un attacco contro una scuola che ospitava sfollati a Gaza, dodici in un attacco contro una casa a Deir al Balah, quindici in un attacco contro una stazione di servizio ai margini del campo profughi di Nuseirat e nove in un attacco contro il campo profughi di Jabalia.